Großstadtrevier
Folge 13: Hei%DFe%20Tonne
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Philipp%20leidet%20sehr%20darunter%2C%20dass%20sich%20seine%20geschiedenen%20Eltern%20st%E4ndig%20streiten.%20Dirk%20Matthies%20und%20Anna%20Bergmann%20werden%20auf%20die%20Familie%20aufmerksam%3A%20Philipps%20Vater%20wird%20verd%E4chtigt%2C%20die%20Autoreifen%20am%20Wagen%20des%20neuen%20Partners%20der%20Mutter%20zerstochen%20zu%20haben.%20Au%DFerdem%20arbeitet%20er%20in%20einem%20Copy-Shop%2C%20in%20dem%20gef%E4lschte%20Monatskarten%20hergestellt%20werden.%20Hat%20er%20damit%20etwas%20zu%20tun%3F
Weitere Folgen in Staffel 17
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Großstadtrevier
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Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12