Rote%20Karte%20f%FCr%20Thomas%3FJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 1: Rote%20Karte%20f%FCr%20Thomas%3F
Polizeihauptwachtmeister%20Block%20ist%20vom%20neuen%20Freundeskreis%20seines%20Sohnes%20Thomas%20nicht%20begeistert.%20Gerade%20unter%20diesen%20Jugendlichen%20sind%20seiner%20Meinung%20nach%20die%20Angeh%F6rigen%20der%20Autoklau-Bande%2C%20die%20im%20Revier%2014%20ihr%20Unwesen%20treibt%2C%20zu%20suchen.%20Mit%20rigorosen%20Ma%DFnahmen%20versucht%20Block%20deshalb%2C%20Thomas%20von%20dieser%20Clique%20fernzuhalten.%20Thomas%20tr%E4umt%20von%20einer%20Karriere%20als%20Profi-Fu%DFballer.%20Doch%20Block%20verweigert%20die%20notwendige%20Unterschrift%20auf%20dem%20Aufnahmeantrag%20f%FCr%20den%20Verein%2C%20der%20sich%20f%FCr%20den%20Jungen%20interessiert.%20Als%20der%20Konflikt%20zwischen%20Vater%20und%20Sohn%20auf%20dem%20H%F6hepunkt%20ist%2C%20ger%E4t%20Thomas%20auch%20noch%20in%20den%20Verdacht%2C%20an%20einem%20Autodiebstahl%20beteiligt%20gewesen%20zu%20sein%20...
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