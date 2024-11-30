Gro%DFe%20Haie%2C%20kleine%20FischeJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 3: Gro%DFe%20Haie%2C%20kleine%20Fische
Eine%20scheinbar%20gut%20organisierte%20Bande%20von%20Autodieben%20und%20Schiebern%20hat%20es%20auf%20die%20Besitzer%20von%20gro%DFen%20Limousinen%20einer%20deutschen%20Nobelmarke%20abgesehen%20und%20wird%20bei%20ihren%20Diebst%E4hlen%20immer%20dreister%20%u2013%20Tagesgespr%E4ch%20im%2014.%20Revier%2C%20an%20dem%20sich%20alle%20Polizeikollegen%20beteiligen.%20Nur%20die%20Kollegin%20Wegener%20wirkt%20wie%20abwesend.%20Sie%20erh%E4lt%20anonyme%20Drohanrufe%2C%20z%F6gert%20aber%2C%20es%20ihren%20Kollegen%20mitzuteilen.%20Ihr%20Privatleben%20soll%20geheim%20bleiben.%20Die%20Autodiebe%2C%20die%20ihren%20n%E4chsten%20gro%DFen%20Coup%20direkt%20bei%20einem%20Kfz-H%E4ndler%20landen%20wollen%2C%20treffen%20sich%20regelm%E4%DFig%20in%20einer%20Kneipe%20...
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