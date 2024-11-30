Großstadtrevier
Folge 4: Zielschuss%20rot
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen%20Wegener%20nimmt%20an%20einem%20Segelkurs%20teil%3B%20dort%20freundet%20sie%20sich%20mit%20Antje%20Steeger%20an%2C%20einer%20sympathischen%20Schiffs-Stewardess.%20Deren%20Bruder%20hat%20sich%20finanziell%20%FCbernommen%20und%20stiehlt%20nachts%20in%20einem%20Yachthafen%20wertvolle%20Bord-Elektronik.%20Ein%20Skipper%2C%20der%20Wache%20hielt%2C%20brennt%20ihm%20eine%20Leuchtspur-Markierung%20aufs%20Heck%20seines%20Wagens.%20Tags%20darauf%20steht%20der%20%27gebrandmarkte%27%20Wagen%20vor%20Ellens%20Segelschule%20%u2013%20er%20geh%F6rt%20Antje.
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Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12