Großstadtrevier
Folge 7: Dame%20in%20Not
Nachts%2C%20so%20stellt%20es%20Frauke%20Hutter%20den%20Beamten%20des%2014.%20Reviers%20dar%2C%20kommt%20ein%20Mann%20an%20ihr%20Fenster%2C%20starrt%20hinein%2C%20beleuchtet%20sein%20Gesicht.%20Ein%20Spanner%3F%20Die%20Beamten%20k%F6nnen%20nicht%20helfen%2C%20denn%20der%20Hanse-Marathon%20fordert%20von%20Bogner%20den%20Einsatz%20s%E4mtlicher%20Kr%E4fte.%20Selbst%20K%F6hler%2C%20der%20seit%20Wochen%20f%FCr%20den%20Marathonlauf%20trainiert%2C%20soll%20%u2013%20statt%20mitzulaufen%20%u2013%20Absperrdienst%20machen.%20Durch%20eine%20Personen%FCberpr%FCfung%20erfahren%20Block%20und%20Ellen%2C%20dass%20es%20sich%20bei%20dem%20%27Mann%20am%20Fenster%27%20nicht%20um%20einen%20Fremden%2C%20sondern%20um%20einen%20alten%20Bekannten%20Frauke%20Hutters%20handelt%20...
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