Großstadtrevier
Folge 3: Sunny%20Boy
Richard%20Block%20und%20Kollege%20Lothar%20Kr%FCger%20wollen%20Ellen%20zum%20Geburtstag%20einen%20Singvogel%20schenken%20und%20erfahren%20bei%20der%20Gelegenheit%2C%20dass%20nahezu%20s%E4mtliche%20heimischen%20Vogelarten%20unter%20Naturschutz%20stehen.%20Ellen%20lernt%20unterdessen%20beim%20Kauf%20eines%20gebrauchten%20Cabriolets%20den%20sympathischen%20Marineoffizier%20Daniel%20Overbeck%20kennen%20und%20wird%20von%20ihm%20zur%20Hochzeit%20seiner%20Schwester%20eingeladen%2C%20die%20einem%20Cabrio-Club%20angeh%F6rt.%20Im%20Dienst%20m%FCssen%20sich%20Ellen%20und%20Block%20zun%E4chst%20mit%20einem%20Mann%20befassen%2C%20der%20in%20einem%20Park%20Elstern%20schie%DFt.%20Und%20bei%20einem%20Transport%2C%20den%20der%20Cabrio-Club%20f%FCr%20einen%20Sponsor%20durchf%FChrt%2C%20verhilft%20Ellen%20das%20frisch%20erworbene%20Wissen%20%FCber%20Artenschutz%20zu%20der%20Erkenntnis%2C%20dass%20mit%20der%20transportierten%20Ware%20etwas%20nicht%20in%20Ordnung%20ist%20...
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