Großstadtrevier
Folge 6: L%FCgenbarone
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen%20Wegener%20und%20Richard%20BIock%20sind%20als%20Zeugen%20vor%20Gericht%20geladen.%20Der%20Fall%2C%20der%20verhandelt%20werden%20soll%2C%20liegt%20fast%20ein%20Jahr%20zur%FCck%3A%20Ellen%20und%20Block%20hatten%20seinerzeit%20ein%20P%E4rchen%20festgenommen%2C%20das%20im%20Begriff%20war%2C%20ein%20Juweliergesch%E4ft%20zu%20berauben.%20Vor%20Gericht%20erwarten%20sie%20einige%20Unannehmlichkeiten%3A%20Der%20Anwalt%20der%20beiden%20Angeklagten%20erweist%20sich%20als%20gerissener%20Winkeladvokat%20...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12