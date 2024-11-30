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ARD PlusStaffel 5Folge 3vom 30.11.2024
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Folge 3: Treffpunkt%20Kino

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Auf%20dem%20Revier%20erscheint%20der%20sympathische%20Kleinganove%20Harry%2C%20den%20Block%20vor%20einiger%20Zeit%20geschnappt%20und%20hinter%20Gitter%20gebracht%20hat.%20Nun%20ist%20dieser%20vorzeitig%20auf%20Bew%E4hrung%20entlassen%20und%20muss%20sich%20regelm%E4%DFig%20auf%20dem%20Revier%20melden.%20Block%20empfindet%20Sympathie%20f%FCr%20den%20jungen%20Mann%20und%20verhilft%20ihm%20durch%20seine%20Beziehungen%20zu%20einer%20Anstellung%20im%20%22Panoptikum%22.%20Als%20wenige%20Tage%20darauf%20Harrys%20Freundin%20tot%20im%20Panoptikum%20aufgefunden%20wird%20und%20das%20wertvolle%20G%E4stebuch%20entwendet%20ist%2C%20f%E4llt%20der%20Verdacht%20sofort%20auf%20den%20ehemals%20Straff%E4lligen%20...

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