Großstadtrevier
Folge 6: Revanche
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Joe%2C%20der%20alte%20Boxer%2C%20will%20es%20noch%20einmal%20wissen.%20Angestachelt%20von%20zwei%20jungen%20Werbeunternehmern%20steigt%20er%20zu%20einem%20Revanche-Kampf%20gegen%20einen%20alten%20Gegner%2C%20der%20ihn%20einst%20vernichtend%20geschlagen%20hatte%2C%20in%20den%20Ring.%20Die%20Veranstaltung%20dient%20gleichzeitig%20als%20Werbeshow%20f%FCr%20einen%20prominenten%20Hamburger%20Juwelier.%20Ellen%20und%20Dirk%20freuen%20sich%20f%FCr%20ihren%20Freund%20Joe%2C%20bis%20ihnen%20d%E4mmert%2C%20dass%20da%20ein%20krummes%20Ding%20laufen%20soll%20...
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Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12