Kur-%20und%20andere%20SchattenJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 8: Kur-%20und%20andere%20Schatten
Ellen%20f%E4hrt%20zusammen%20mit%20einer%20Kollegin%20von%20einem%20anderen%20Revier%20zur%20Kur%20in%20ein%20Erholungsheim%20f%FCr%20Polizei-%20und%20Postbeamte.%20Ein%20sportlicher%20junger%20Mann%2C%20der%20sich%20als%20Postbote%20ausgibt%2C%20interessiert%20sich%20ziemlich%20heftig%20f%FCr%20sie.%20Ihre%20Freundin%20verliebt%20sich%20ihrerseits%20in%20einen%20jungen%20Mann%2C%20der%20einen%20schwunghaften%20Parf%FCmhandel%20zu%20sensationell%20niedrigen%20Preisen%20betreibt.%20Schnell%20regt%20sich%20bei%20Ellen%20der%20Verdacht%2C%20dass%20es%20sich%20um%20gestohlene%20Ware%20handelt.%20Au%DFerdem%20stellt%20sich%20heraus%2C%20dass%20Ellens%20%22Kurschatten%22%20nicht%20bei%20der%20Post%20arbeitet.%20Da%20ist%20es%20mit%20der%20Ruhe%20bei%20der%20Kur%20nat%FCrlich%20vorbei%20...
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