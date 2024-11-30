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Der%20Besuch

ARD PlusStaffel 7Folge 1vom 30.11.2024
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Folge 1: Der%20Besuch

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Dass%20die%20Polizei%20einen%20hoffnungslosen%20Kampf%20gegen%20das%20organisierte%20Verbrechen%20f%FChrt%2C%20ist%20mittlerweile%20altbekannt.%20Neu%20ist%20hingegen%20die%20Methode%2C%20die%20von%20Ellen%20Wegener%20gegen%20einen%20Gro%DFdealer%20und%20Organisator%20verbotenen%20Gl%FCcksspiels%20im%20St.%20Pauli-Milieu%20angewendet%20wird.%20Sie%20verfolgt%20ihn%20n%E4mlich%20unerbittlich%20wegen%20geringf%FCgigster%20Verst%F6%DFe.%20Dabei%20sch%F6pft%20sie%20die%20M%F6glichkeiten%20des%20Hamburger%20Wegegesetzes%20ebenso%20aus%20wie%20die%20der%20Bauverordnung%20%u2013%20Hauptsache%2C%20viele%20kleine%20Nadelstiche%20bringen%20ihn%20so%20in%20Rage%2C%20dass%20er%20irgendwann%20die%20Nerven%20verliert%20...

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