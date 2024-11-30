Gro%DFstadtrevier
Folge 11: Ein%20Hundstag
Rolf%20Bogener%20feiert%20sein%2035-j%E4hriges%20Dienstjubil%E4um.%20Die%20Kollegen%20richten%20den%20Aufenthaltsraum%20f%FCr%20eine%20kleine%20Feierstunde%20her.%20Der%20Jubilar%20ist%20w%E4hrenddessen%20eher%20sauer.%20Steiner%20hat%20vergessen%2C%20ihm%20mitzuteilen%2C%20dass%20just%20an%20diesem%20Tag%20die%20Wache%20renoviert%20werden%20soll.%20Nun%20stehen%20drei%20Mann%20mit%20Leitern%20und%20Farbeimern%20im%20Wachraum.%20Als%20w%E4re%20das%20noch%20nicht%20genug%20an%20au%DFergew%F6hnlichen%20Ereignissen%2C%20bringen%20Ellen%20und%20Dirk%20einen%20herrenlosen%20Hund%2C%20den%20ein%20herzloses%20Herrchen%20anscheinend%20einfach%20ausgesetzt%20hat%2C%20auf%20die%20Wache.%20Eigentlich%20m%FCsste%20der%20Hund%20ins%20Tierheim%2C%20aber%20dort%20ist%20es%20wegen%20der%20Urlaubszeit%20%FCbervoll.%20Also%20sperrt%20man%20ihn%20erst%20einmal%20in%20die%20Arrestzelle.%20Die%20wird%20aber%20kurz%20danach%20schon%20wieder%20gebraucht%20...
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