Gro%DFstadtrevier
Folge 5: Das%20Radrennen
Dirk%20Matthies%20ist%20mit%20Hilfe%20des%20Jungen%20Janni%20hinter%20einer%20Bande%20von%20Opel-Dieben%20her.%20Die%20Gruppe%20%FCberf%E4llt%20au%DFerdem%20eine%20Apotheke%20und%20stiehlt%20Doping-Mittel.%20Dirk%2C%20der%20zusammen%20mit%20Ellen%20zuerst%20am%20Tatort%20ist%2C%20ahnt%20nichts%20von%20diesem%20Zusammenhang.%20Unverhofft%20entdeckt%20Dirk%20auch%20sein%20Herz%20f%FCr%20den%20Radsport%20%u2013%20in%20Gestalt%20der%20attraktiven%20Radrennfahrerin%20Ines%20Fahrenkamp.%20Ines%20st%FCrzt%20jedoch%20bei%20einem%20Radrennen%20bewusstlos%20vom%20Sattel.%20Man%20vermutet%20einen%20Doping-Skandal.%20Die%20Opel-Bande%20nutzt%20diese%20Chance%2C%20um%20Dirk%20auszuschalten.%20Sie%20deponiert%20gestohlene%20Doping-Mittel%20in%20seiner%20Wohnung%20und%20alarmiert%20die%20Kripo%20...
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