Ellens%20Abschied%20%281%29Jetzt kostenlos streamen
Gro%DFstadtrevier
Folge 1: Ellens%20Abschied%20%281%29
Ellen%20droht%2C%20sich%20nach%20Schwerin%20versetzen%20zu%20lassen.%20Das%20einzige%2C%20was%20sie%20halten%20k%F6nnte%20w%E4re%20ein%20Heiratsantrag%20von%20Dirk%2C%20dem%20es%20jedoch%20trotz%20ausreichender%20pers%F6nlicher%20Zuneigung%20zu%20seiner%20Freundin%20und%20Kollegin%20schwer%20f%E4llt%2C%20das%20%22Zauberwort%22%20auszusprechen.%20Schlie%DFlich%20bringt%20er%20es%20jedoch%20%FCber%20die%20Lippen%20%u2013%20und%20erh%E4lt%20Ellen%27s%20Ja-Wort.%20Das%20Gl%FCck%20scheint%20vollkommen.%20Auf%20der%20Wache%20erscheint%20unterdessen%20ein%20nicht%20mehr%20ganz%20junger%20Mann%20namens%20Wulf%2C%20der%20seine%20Frau%20als%20vermisst%20meldet.%20Das%20Besondere%20daran%3A%20Die%20Nachbarn%20des%20Mannes%20beschuldigen%20ihn%2C%20seine%20Frau%20ermordet%20zu%20haben.%20Ellen%20und%20Dirk%20k%FCmmern%20sich%20um%20den%20Fall%20...
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