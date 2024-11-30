Großstadtrevier
Folge 5: Der Champ
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Sollte der harte Faustschlag eines verhinderten Boxchamps wirklich nur ein wehrloses Kind beschützen, wie Ellen Wegener vermutet? Oder wurde eine alte Rechnung beglichen, wie Block denkt? Er kennt den 'Champ' aus früheren Zeiten. Der ist immer ein 'Looser' gewesen. Nun steht er am Ende seiner jämmerlichen Karriere auch noch vor dem finanziellen Ruin. Als dem Boxer ein windiger Transport angeboten wird, willigt er zunächst in das Geschäft ein. Doch nachdem er an der Grenze von dem Inhalt erfahren hat, rührt sich seine "Ganovenehre" ...
Großstadtrevier
