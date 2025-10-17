Großstadtrevier
Folge 3: Der Ex-Freund
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Tanja König und Dirk Matthies werden ins Nachbarrevier gerufen. Dort hat ein Einbruch stattgefunden. Tanja trifft vor dem Haus eine frühere Kollegin und kommt mit ihr ins Gespräch. Dirk geht allein hinauf in die aufgebrochene Wohnung. Dort trifft er einen Kollegen, der ihm mitteilt, dass das Ganze ein Missverständnis sei; Dirks Hilfe werde nicht gebraucht ...
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
