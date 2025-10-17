Großstadtrevier
Folge 5: Ein neuer Kollege
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Höchste Alarmbereitschaft auf dem 14. Revier: auf die Kollegen vom 12. wurde ein Sprengstoffattentat verübt. Tanja und Dirk haben derweil ganz andere Probleme. Ihr 14/2 hat eine Panne. Gerade rechtzeitig zum Einsatz in einem Park hat Tanja den Wagen wieder flott gemacht. Eigentlich sollen sie herumlungernde Penner vertreiben. Ein Hund lenkt ihre Aufmerksamkeit jedoch auf einen Jungen, der bewusstlos im Bach liegt ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR