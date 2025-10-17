Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein neuer Kollege

Folge 5: Ein neuer Kollege

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Höchste Alarmbereitschaft auf dem 14. Revier: auf die Kollegen vom 12. wurde ein Sprengstoffattentat verübt. Tanja und Dirk haben derweil ganz andere Probleme. Ihr 14/2 hat eine Panne. Gerade rechtzeitig zum Einsatz in einem Park hat Tanja den Wagen wieder flott gemacht. Eigentlich sollen sie herumlungernde Penner vertreiben. Ein Hund lenkt ihre Aufmerksamkeit jedoch auf einen Jungen, der bewusstlos im Bach liegt ...

