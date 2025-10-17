Großstadtrevier
Folge 9: Plattgemacht
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Vierspurig wälzt sich der dichte Verkehr Tag für Tag durch die Hamburger Merckstraße. Die geplagten Anwohner sind sauer, zumal nun eine Parallelstraße verkehrsberuhigt wird, in der zufälligerweise der einflussreiche Kommunalpolitiker Dr. Sundermann wohnt. Dirk und Tanja werden durch die Protestaktionen der Merckstraßen-Anwohner auf den Plan gerufen. Ihre Vermittlungsversuche drohen zu scheitern ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
12
