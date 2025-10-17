Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 10Folge 9vom 17.10.2025
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Vierspurig wälzt sich der dichte Verkehr Tag für Tag durch die Hamburger Merckstraße. Die geplagten Anwohner sind sauer, zumal nun eine Parallelstraße verkehrsberuhigt wird, in der zufälligerweise der einflussreiche Kommunalpolitiker Dr. Sundermann wohnt. Dirk und Tanja werden durch die Protestaktionen der Merckstraßen-Anwohner auf den Plan gerufen. Ihre Vermittlungsversuche drohen zu scheitern ...

