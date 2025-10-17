Großstadtrevier
Folge 10: Brennende Probleme
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Der Militaria-Händler Jakob Meier hat sich für sein Geschäft den falschen Standort ausgesucht: Es liegt mitten in einem multikulturellen Viertel, das überwiegend von Alternativen und Ausländern bewohnt wird. Meier, der sein Deutschtum provokativ zur Schau stellt, ist bei den Nachbarn unbeliebt: Sie möchten den 'Nazi' raushaben aus ihrem Viertel. Vor allem die örtlichen Jugendlichen, die eine Straßengang gebildet haben, machen Meier das Leben schwer. Die Konfrontation ist inzwischen zu einem 'kalten' Nachbarschaftskrieg eskaliert ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
12
Copyrights:© NDR