Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Brennende Probleme

ARD PlusStaffel 11Folge 10vom 17.10.2025
Brennende Probleme

Brennende ProblemeJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 10: Brennende Probleme

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Der Militaria-Händler Jakob Meier hat sich für sein Geschäft den falschen Standort ausgesucht: Es liegt mitten in einem multikulturellen Viertel, das überwiegend von Alternativen und Ausländern bewohnt wird. Meier, der sein Deutschtum provokativ zur Schau stellt, ist bei den Nachbarn unbeliebt: Sie möchten den &#39;Nazi&#39; raushaben aus ihrem Viertel. Vor allem die örtlichen Jugendlichen, die eine Straßengang gebildet haben, machen Meier das Leben schwer. Die Konfrontation ist inzwischen zu einem &#39;kalten&#39; Nachbarschaftskrieg eskaliert ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen