Großstadtrevier
Folge 2: Die Aufsteiger
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Im Großstadtrevier ist der Teufel los! Der Fußballclub FC St. Pauli trägt ein entscheidendes Spiel aus. Es geht um den Aufstieg in die Erste Bundesliga. Für den Fall eines Sieges ist ein Volksfest angesagt. Ganz Hamburg ist voller entfesselter Fußballfans. Jeder verfügbare Polizist wird gebraucht, um an diesem Wochenende vor, während und nach dem Spiel für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Und dann platzt, mitten in diesen Großeinsatz hinein, die Bombe. Die dänische Polizei bittet um Mithilfe: Bei einem Tankstellenüberfall hat ein deutsches Gangsterpärchen einen dänischen Polizisten erschossen ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR