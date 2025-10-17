Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Die Aufsteiger

ARD PlusStaffel 11Folge 2vom 17.10.2025
Die Aufsteiger

Großstadtrevier

Folge 2: Die Aufsteiger

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Im Großstadtrevier ist der Teufel los! Der Fußballclub FC St. Pauli trägt ein entscheidendes Spiel aus. Es geht um den Aufstieg in die Erste Bundesliga. Für den Fall eines Sieges ist ein Volksfest angesagt. Ganz Hamburg ist voller entfesselter Fußballfans. Jeder verfügbare Polizist wird gebraucht, um an diesem Wochenende vor, während und nach dem Spiel für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Und dann platzt, mitten in diesen Großeinsatz hinein, die Bombe. Die dänische Polizei bittet um Mithilfe: Bei einem Tankstellenüberfall hat ein deutsches Gangsterpärchen einen dänischen Polizisten erschossen ...

