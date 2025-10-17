Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Mit einem Bein im Knast

ARD PlusStaffel 11Folge 7vom 17.10.2025
Mit einem Bein im Knast

Mit einem Bein im KnastJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 7: Mit einem Bein im Knast

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

&quot;Harry&quot; Möller und Henning Schulz sind schon seit langem hinter einem Dealer her, der sich in einem Asylantenwohnheim eingenistet hat. Nun endlich scheint ihnen der große Fang zu glücken: Gemeinsam mit Dirk Matthies und Tanja König heben sie im Keller des Wohnheims gleich ein ganzes Dealernest aus, in dem sie – neben vier festgenommenen Verdächtigen – größere Mengen Heroin und ebenso große Mengen Geld vorfinden. Unter den Festgenommenen ist eine junge Schwarzafrikanerin, die Freundin des Dealers, und ein junger Mann, der Kondome voller Rauschgift geschluckt hat. Als es ihm schlecht geht, ruft man den Notarzt, nun spitzt sich die Lage zu ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen