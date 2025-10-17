Großstadtrevier
Folge 10: Faule Eier
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Dirk und Tanja werden zu einem heftigen Streit zwischen der alten Hertha Mahnstein und dem Biobauern Albrecht Vogel auf den Wochenmarkt gerufen. Im Altenstift sind mehrere Senioren aufgrund einer Salmonellenvergiftung schwer erkrankt. Der Lieferant der Eier war Vogel, also hat Hertha Mahnstein ihren Schuldigen gefunden. Dirk und Tanja versuchen zu schlichten, aber kurze Zeit später werden Vogels Autoreifen zerstochen, ein anonymer Brief droht mit Schlimmerem ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR