Staffel 2Folge 2vom 30.11.2024
Folge 2: Feine Gesellschaft

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Zwei Anrufe im Revier lassen zunächst Routinefälle erwarten. Eine Ehefrau bittet um Hilfe, da ihr Mann sie schlägt. Gleichzeitig beschweren sich die Nachbarn im Nobelvorort über unerträglichen Partylärm. Die beiden Fälle ziehen Wegener und Block in Konflikte, die kaum zu lösen sind: Seegers streitet ab, seine Frau geschlagen zu haben. Obwohl Ellen ahnt, dass der Mann lügt – was sich bald auch bestätigt –, kann sie letztlich der Frau doch nicht helfen ...

