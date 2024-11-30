Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Robin Hood

ARD PlusStaffel 2Folge 5vom 30.11.2024
Joyn Plus
Robin Hood

Robin HoodJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 5: Robin Hood

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Bei der Verfolgung eines Verbrechers passiert ein Unglück: Der von der Polizeibeamtin Ellen Wegener gesteuerte Streifenwagen erfasst eine Passantin, die schwer verletzt wird. Obwohl Ellen keine Schuld trifft, fühlt sie sich für das Unglück verantwortlich und ist verzweifelt. &#39;Die aktuelle Schaubude&#39;, ein unterhaltendes Fernsehmagazin, nimmt sich ihrer Geschichte an. Während gegen Ellen ermittelt wird und sie sich noch den Kopf zerbricht, wie sie dem Opfer helfen kann, schmieden ihr neuer Vorgesetzter, Hauptwachmeister Lüders, und ihr Kollege Block einen Plan, bei dem der Traber &#39;Robin Hood&#39; eine große Rolle spielt ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen