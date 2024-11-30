Großstadtrevier
Folge 1: Das Tagebuch
51 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen Wegener hat in den ersten Monaten ihrer Dienstzeit ihre privaten und dienstlichen Eindrücke in ein Tagebuch geschrieben. Versehentlich landet dieses Tagebuch auf dem Sperrmüll. Dort finden es zwei Jugendliche, die sich von Ellens Eintragungen zu einer kleinen Erpressung sowie zu einem Einbruch in einen Schützenverein verleiten lassen. Aus dem 'jugendlichen Abenteuer' wird unversehens Ernst ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR