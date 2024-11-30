Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 3Folge 1vom 30.11.2024
Folge 1: Das Tagebuch

51 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ellen Wegener hat in den ersten Monaten ihrer Dienstzeit ihre privaten und dienstlichen Eindrücke in ein Tagebuch geschrieben. Versehentlich landet dieses Tagebuch auf dem Sperrmüll. Dort finden es zwei Jugendliche, die sich von Ellens Eintragungen zu einer kleinen Erpressung sowie zu einem Einbruch in einen Schützenverein verleiten lassen. Aus dem &#39;jugendlichen Abenteuer&#39; wird unversehens Ernst ...

ARD Plus
