Großstadtrevier
Folge 7: Dame in Not
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Nachts, so stellt es Frauke Hutter den Beamten des 14. Reviers dar, kommt ein Mann an ihr Fenster, starrt hinein, beleuchtet sein Gesicht. Ein Spanner? Die Beamten können nicht helfen, denn der Hanse-Marathon fordert von Bogner den Einsatz sämtlicher Kräfte. Selbst Köhler, der seit Wochen für den Marathonlauf trainiert, soll – statt mitzulaufen – Absperrdienst machen. Durch eine Personenüberprüfung erfahren Block und Ellen, dass es sich bei dem 'Mann am Fenster' nicht um einen Fremden, sondern um einen alten Bekannten Frauke Hutters handelt ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR