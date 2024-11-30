Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 4Folge 1vom 30.11.2024
Folge 1: Katzenjani

51 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ellen und Block beobachten einen Zwölfjährigen bei Manipulationen an einem Zigarettenautomaten. Sie bringen den Jungen, der auf den Namen &quot;Katzenjani&quot; hört, nach Hause. Da sie jedoch nicht wissen, dass die Eltern geschieden sind, bringen sie ihn zum falschen Elternteil: anstatt zur Mutter, wohin er laut Gerichtsbeschluss gehört, liefern sie ihn beim Vater ab. Damit nimmt das Unheil seinen Lauf, denn die Großmutter von &quot;Katzenjani&quot; ist davon überzeugt, er werde das Kind in kriminelle Aktivitäten verwickeln ...

ARD Plus
