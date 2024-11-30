Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 5Folge 2vom 30.11.2024
Folge 2: Der Blumenhändler

51 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Vor dem Blumengeschäft &quot;Sassendorf&quot; bedroht ein betrunkener Seemann Passanten und die Ladeninhaber. Ellen und Block gelingt es, den Mann zu entwaffnen und in die Ausnüchterungszelle abzuführen. Die Tat beeindruckt den Ladeninhaber Fritz Sassendorf und dessen Sohn Herbert, den der Anblick der Polizeiaktion an seinen Lebenstraum erinnert: Er wollte immer schon Polizist werden! Fortan verfolgt er die Beamten und besucht sie immer häufiger auf dem Revier ...

