Großstadtrevier
Folge 3: Treffpunkt Kino
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Auf dem Revier erscheint der sympathische Kleinganove Harry, den Block vor einiger Zeit geschnappt und hinter Gitter gebracht hat. Nun ist dieser vorzeitig auf Bewährung entlassen und muss sich regelmäßig auf dem Revier melden. Block empfindet Sympathie für den jungen Mann und verhilft ihm durch seine Beziehungen zu einer Anstellung im "Panoptikum". Als wenige Tage darauf Harrys Freundin tot im Panoptikum aufgefunden wird und das wertvolle Gästebuch entwendet ist, fällt der Verdacht sofort auf den ehemals Straffälligen ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR