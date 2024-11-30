Gelegenheit macht DiebeJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 4: Gelegenheit macht Diebe
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Bei Bauarbeiten in einer Straße stößt der Baggerführer auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Bombenräumkommando rückt an. Im Umkreis von 500 Metern werden die Häuser evakuiert. Diese Situation nutzen zwei Berufsganoven aus, um in die leerstehenden Wohnungen einzubrechen. Durch Zufall bekommt Neidhardt Köhler, der nicht im Dienst ist und daher keine Uniform trägt, etwas von den verdächtigen Vorgängen in den leerstehenden Häusern mit. Als er auf eigene Faust der Sache nachgehen will, wird er in einer Wohnung von den Einbrechern überwältigt ...
