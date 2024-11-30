Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Lauter ehrenwerte Leute

ARD PlusStaffel 5Folge 6vom 30.11.2024
Joyn Plus
Lauter ehrenwerte Leute

Lauter ehrenwerte LeuteJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 6: Lauter ehrenwerte Leute

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Bei einem schweren Unfall in der Nacht ist ein Junge tödlich verletzt worden. Der Fahrer ist flüchtig. Ellen und Block bekommen den Hinweis auf einen Dr. Carlson, können ihm jedoch zunächst nichts nachweisen. Viele verschiedene Spuren führen sie in die Irre. Alles scheint aussichtslos, als ihnen doch noch eine Idee kommt: Über die Taxizentrale kann ein Fahrer ausfindig gemacht werden, der in der fraglichen Nacht einen Mann befördert hat, auf den die Personenbeschreibung von Dr. Carlson passt ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen