Großstadtrevier
Folge 6: Revanche
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Joe, der alte Boxer, will es noch einmal wissen. Angestachelt von zwei jungen Werbeunternehmern steigt er zu einem Revanche-Kampf gegen einen alten Gegner, der ihn einst vernichtend geschlagen hatte, in den Ring. Die Veranstaltung dient gleichzeitig als Werbeshow für einen prominenten Hamburger Juwelier. Ellen und Dirk freuen sich für ihren Freund Joe, bis ihnen dämmert, dass da ein krummes Ding laufen soll ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
