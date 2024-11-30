Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 6Folge 7vom 30.11.2024
Folge 7: Vereinskameraden

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Rolf Bogner feiert Schützenfest. In einem Lagerhaus nebenan wird unterdessen eingebrochen. Während Ellen und Dirk versuchen, die beiden Einbrecher zu schnappen, zieht ein betrunkener Schützenbruder den Zündschlüssel von ihrem Streifenwagen ab. Die Einbrecher entkommen, weil Ellen den Streifenwagen nicht starten kann. Unter Verdacht, den Zündschlüssel gestohlen zu haben, gerät die Serviererin des Schützenheims, denn sie ist mit einem der Einbrecher befreundet ...

