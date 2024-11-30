Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Späte Reue

ARD PlusStaffel 7Folge 4vom 30.11.2024
Späte Reue

Großstadtrevier

Folge 4: Späte Reue

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ellen und Dirk lernen die sympathischen Hübners kennen, die um ihr Pflegekind, die sieben Jahre alte Marie, bangen. Nach dreijährigem Schweigen verlangt Frau Kreuzer, die leibliche Mutter, nämlich ihr Kind zurück. Ellen und Dirk finden jedoch schnell heraus, dass die plötzlichen Muttergefühle einen ganz anderen Hintergrund haben. Eine Nachbarin beeinflusst die labile Frau, um sich von eigenen Schuldgefühlen zu befreien. Und der Lebensgefährte von Frau Kreuzer will die Hübners mit dem kleinen Mädchen erpressen ...

