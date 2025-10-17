Kein Tag wie jeder andereJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 4: Kein Tag wie jeder andere
Ein neues Gesicht im Team des 14. Reviers. Zusammen mit 200 anderen frischgebackenen Polizeibeamten wird eine junge Griechin im Rahmen einer Feierstunde im Hamburger Rathaus vereidigt. Ihr Name ist Hariklia Möller, kurz "Harry". Ihr erster Tag als Polizeibeamtin soll nach den Vorstellungen ihrer Pflegemutter Gerda eigentlich im Zeichen von Kaffee und Kuchen stehen. Es kommt jedoch anders. Der arbeitslose finanziell ruinierte Schauspieler Hotte überfällt eine Bank. Der Überfall misslingt; Alarm wird ausgelöst. Der Bankräuber versucht zu fliehen. In seiner Panik steigt er in einen Omnibus der Hamburger Verkehrsbetriebe und mischt sich unter die Fahrgäste ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick