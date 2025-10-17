Großstadtrevier
Folge 9: Kopfgeld
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Ein kleiner Gauner vom Kiez, der Dirk manchmal Tipps gibt, meldet dieses Mal eine große Sache. Angeblich soll ein "Waffendeal" im Hamburger Freihafen stattfinden. Dirk fährt mit Maike zum beschriebenen Tatort. An einem Kai kann Dirk beobachten, wie ein Mann einen anderen Mann erschießt und es schafft zu fliehen ...
Großstadtrevier
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR