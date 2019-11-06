Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hagen hilft!

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Tanzstudio Bouten

Hagen hilft!

Folge 10: Tanzstudio Bouten

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein heller großer Saal, rhythmische Musik und beschwingte Tänzer - die vorwiegend jugendliche Kundschaft von Inhaberin Kerstin Bouten liebt das Viersener Tanzstudio. Neben ihrem 30 Stunden-Job als Erzieherin in einer Kita unterrichtet die 44-Jährige Kerstin Bouten unter anderem Street Dance, Musical Dance und Bewegungserziehung für Kinder. Doch mit den Kursen ist das Tanzstudio nicht ausgelastet. Ein Fall für Coach Stefan Hagen! Rechte: kabel eins

