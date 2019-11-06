Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Hagen hilft!

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Feinkostladen

Der FeinkostladenJetzt ohne Werbung streamen

Hagen hilft!

Folge 12: Der Feinkostladen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit 2005 betreiben Wolfgang und Birgit Müller gemeinsam das Feinkostgeschäft "Feinkoststadl" in Zirndorf bei Nürnberg. Aber die Müllers leiden unter Mietschulden, stehen bei privaten Kreditgebern und auch bei einigen ihrer Lieferanten in der Kreide. Außerdem drücken Altlasten aus einem früheren Geschäft. Alle Rücklagen und die Lebensversicherung haben sie bereits ins Geschäft gesteckt. Kann Stefan Hagen dem Feinkostladen helfen? Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Hagen hilft!

Hagen hilft!

Alle 3 Staffeln und Folgen