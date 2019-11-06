Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hagen hilft!

Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
Gaststätte "Batker"

Folge 14: Gaststätte "Batker"

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Marl im nördlichen Ruhrgebiet - direkt am Bahnhof Marl-Sinsen steht das Gasthaus "Batker". Die Eröffnung Ende 2007 sollte für die Inhaber Wolfgang (44) und Gabi (43) Korte ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit sein. Doch der Umsatz reicht längst nicht aus, um die Kosten zu decken. Das Ehepaar weiß nicht, wie es weitergehen soll. Sie brauchen dringend Hilfe von Business-Coach Stefan Hagen. Rechte: kabel eins

