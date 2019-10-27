Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 27.10.2019
41 Min.Folge vom 27.10.2019

Durch das Öffnen der „Büchse der Pandora“ gelangten Krankheit und Tod unter die Menschen. Doch die Büchse ist inzwischen recht unmodern und könnte ein paar technische Neuerungen vertragen. Die Kandidaten sollen deshalb eine moderne Version der schrecklichen Pandora-Box entwerfen, die das Grauen in die Welt hinausträgt. Team 2 plant eine Pizzaschachtel voller Dämonen, die den Leuten direkt ins Haus geliefert werden und dann alle in Angst und Schrecken versetzen. Special Guest ist heute Schauspieler Gaten Matarazzo, Hauptdarsteller der Science-Fiction-Mysteryserie „Stranger Things“.

