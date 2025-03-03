Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen

Schweiz - Italien

DMAXFolge vom 03.03.2025
Schweiz - Italien

Schweiz - Italien Jetzt kostenlos streamen

Hamid's Challenge - Supercars & Seitenstraßen

Folge vom 03.03.2025: Schweiz - Italien

45 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

In Basel ist Hamid Mossadegh in einem Ferrari unterwegs. Der FS 90 gehört seinem Kumpel Daniel und kostet rund 600 000 Euro. Deshalb ist der Supercar-Influencer am Lenkrad ein wenig angespannt. Daniel soll Hamid dabei helfen, nach Turin zu kommen. Und der Autoliebhaber wäre sicher nicht begeistert, wenn seine sündhaft teure Luxuskarosse bei der Spritztour Schaden nimmt. Die Reise nach „Bella Italia“ tritt Hamid schließlich in einem Fiat Abarth an. Das Kraftpaket bringt ihn bis zu einer Raststätte in den Bergen. Und wie geht es von dort aus weiter?

