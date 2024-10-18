Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 18.10.2024
Folge vom 18.10.2024

Die Benkos haben die außergewöhnliche Ehre, das historische Anwesen von Elizabeth Arden zu renovieren. Gray steht vor unzähligen Herausforderungen, darunter einem Brand, während sie sich der anspruchsvollen Aufgabe widmet, das ikonische Gebäude aus dem Jahr 1893 mit ihrem charakteristischen Stil zu versehen. Mit unermüdlichem Einsatz und Kreativität vollenden sie die Renovierungsarbeiten pünktlich zur Hochzeit der Tochter des Hausbesitzers, wodurch das prachtvolle Haus in neuem Glanz erstrahlt und als eleganter Rahmen für den besonderen Anlass dient.

