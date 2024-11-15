Happy To Be Home
Folge vom 15.11.2024: Aus zwei mach eins
44 Min.Folge vom 15.11.2024
Gray und Grumpy nehmen sich der Herausforderung an, einer Familie zu helfen, ihr Haus aus den 1890er-Jahren zurück in sein ursprüngliches Design als Einfamilienhaus zu verwandeln. Mit viel Leidenschaft und Kreativität bringen sie das charmante Gebäude, das einst als Zweifamilienhaus genutzt wurde, wieder zum Blühen. Gray verwandelt jeden Raum mit einzigartigen Details und verleiht dem Haus eine frische Ausstrahlung. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Blickfang im historischen Viertel von Charleston, der die Vergangenheit mit modernem Flair vereint und den Charme der alten Zeiten lebendig hält.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
