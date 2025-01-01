Hart aber herzlich
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Hart aber herzlich
Jonathan und Jennifer Hart sind ein reiches Paar, das in exotische Fälle von Mord bis Spionage verwickelt wird. Mit ihrem Butler Max klären die Harts verschiedenste Verbrechen auf.
Hart aber herzlich: Zwei sympathische Hobbyschnüffler
Der charmante Serienklassiker Hart aber herzlich auf Joyn: Die US-amerikanische Krimiserie erfreut sich bereits seit 1983 großer Beliebtheit und hat bis heute ein festes Publikum. Und das ist kein Wunder, denn auch bis heute stimmt die Chemie zwischen Jonathan und Jennifer Hart, wodurch die zwei ihre Zuschauer in ihren Bann ziehen.
Worum geht’s bei Hart aber herzlich?
Die Harts, das sind Jonathan und seine Ehefrau Jennifer, die ein luxuriöses Leben führen Der Konzernchef und die erfolgreiche Journalistin sind bis über beide Ohren ineinander verliebt und haben ein gemeinsames Hobby: Verbrechen aufklären. Die beiden leidenschaftlichen Hobbydetektive ermitteln gemeinsam mit ihrem Butler Max in den verschiedensten Straftaten - immer erfolgreich. Von Mord bis Spionage ist alles dabei.
Und das tun sie auf eine unvergleichliche Art und Weise. In jeder der 110 Folgen verbindet sich ein große Portion Humor mit aufregender Spannung und der romantischen Liebesgeschichte zwischen Jonathan und Jennifer Hart. Ihre Interaktionen mit Butler Max und ihrem geliebten Hund Friedwart untermauern den Charme der Serie.
Der Ideengeber und sein Cast
Die Idee zur Serie stammt von Sidney Sheldon. Der amerikanische Schriftsteller und Oscar-prämierte Drehbuchautor war neben Hart aber herzlich unter anderem auch für die Fernsehserie Bezaubernde Jeannie verantwortlich. Ebenso verfasste er mehrere Bestseller-Romane. Über Hart aber herzlich sagte er einst, dass die Serie besonders aufgrund der charakterstarken Schauspieler*innen erfolgreich ist.
Das haben auch die Jurys der wichtigsten Fernsehpreise der Welt, der Emmys und der Golden Globes, bestätigt, indem sie die Serie und deren Darsteller*innen mehrfach für beide Preise nominierten haben. Lionel Stander wurde für seine Rolle des Butlers Max im Jahr 1983 mit dem Golden Globe als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.
Neben Lionel Stander sind Robert Wagner als Jonathan Hart und Stefanie Powers als Jennifer Hart natürlich das Highlight der fünf Staffeln umfassenden Serie. Neben Hart aber herzlich ist Robert Wagner bis heute unter anderem für seine Rollen in Prinz Eisenherz, Die gebrochene Lanze, Der rosarote Panther oder der Austin-Powers-Trilogie bekannt. Stefanie Powers ist bis heute in über 100 Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen, dazu gehören unter anderem Die Zwillingsschwestern aus dem Jahr 1985 oder ihre Rolle als Flugpionierin Beryl Markham in Afrika, mein Leben. Im Jahr 1992 wurde sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.
Auch nach vierzig Jahren ist Hart aber herzlich ein Klassiker im Genre der Krimikomödien. Für jeden Hobbydetektiv vor dem heimischen Fernseher ist die Serie ein Must-Watch. Dafür musst du aber nicht mit einer Lupe nach Hinweisen suchen: Jetzt kannst du dir ganze Folgen der Krimiserie auf Joyn anschauen.