Hart aber herzlich

Staffel 2Folge 28
Folge 28: Die mordende Mumie

48 Min.Ab 12

Jennifer Hart will einen Bericht über eine neue archäologische Ausstellung schreiben. Als bei der feierlichen Eröffnung der Sarkophag eines Prinzen aus dem alten Ägypten geöffnet wird, liegt darin nicht dessen Mumie, sondern die wesentlich jüngere Leiche eines Archäologen. Und dann wird der "Mumienschanz" auch für Jennifer lebensgefährlich - denn der Mörder verfolgt sie plötzlich ...

Hart aber herzlich

