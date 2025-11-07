Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 32vom 07.11.2025
Der Zuckerbäcker

Folge 32: Der Zuckerbäcker

48 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Als originelle Geschenkidee bringt Jennifer einigen Freunden erlesene Schokoladenherzen aus einem Laden in der Schweiz mit. Sie ahnt nicht, dass Krump, der Sohn des Ladenbesitzers, genau diese Schokoladenherzen für das ausgetüftelte Kommunikationssystem eines Spionagerings benutzt. Als die leckeren Mitbringsel eines nach dem anderen zerstört werden, kommt das den Harts doch merkwürdig vor. Sie gehen der Sache auf den Grund.

