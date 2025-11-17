Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 38vom 17.11.2025
48 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Jonathan Hart ist sich bewusst, dass er als erfolgreicher Geschäftsmann auch viele Feinde und Neider hat. Doch dann werden mehrere Mordanschläge auf ihn verübt - erfolglos. Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, lässt er das nächste Attentat scheinbar erfolgreich enden, um dann unter falscher Identität seinen Mörder zu suchen. Er vermutet den Täter in den eigenen Reihen: Leider gehört auch sein bankrotter Anwalt Owen Grant zum Kreis der Verdächtigen ...

