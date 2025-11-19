Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 40vom 19.11.2025
Operation Mord

Operation MordJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 40: Operation Mord

48 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Jennifer Hart kommt mit einer leichten Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Dort sieht sie in der Nacht, wie auf einer verlassenen Station ein Patient von einer Schwester erstickt wird. Doch am nächsten Morgen ist aus dem Krankenzimmer auf einmal ein Wartezimmer geworden. Und niemand will Jennifer ihre Geschichte glauben. Da Jonathan geschäftlich unterwegs ist, macht sie sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Mörder.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen