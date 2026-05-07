Staffel 1Folge 3vom 07.05.2026
Der kleine JonathanJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 3: Der kleine Jonathan
47 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Riesenüberraschung für Jonathan Hart: Eines Tages meldet sich bei ihm der achtjährige Vince und behauptet, er sei ein illegitimer Sprössling des Millionärs. Die richtigen Eltern des Jungen sind unauffindbar, und so bleibt er vorerst im Hause Hart. Kurz darauf meldet sich Connie, die Mutter des Jungen. Die Ereignisse überschlagen sich: Der kleine Vince wird entführt, und die Kidnapper fordern ein horrendes Lösegeld. Jonathan ist sich sicher: ein abgekartetes Spiel.
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Hart aber herzlich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland