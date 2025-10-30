Staffel 2Folge 26vom 30.10.2025
Hart aber herzlich
Folge 26: Hundeglück mit Folgen
48 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Friedwart ist der Star eines Werbespots für ein neues Hundefutter - doch das hat Konsequenzen: Er will nur noch das neue Futter fressen und verfällt in Apathie, wenn es ihm entzogen wird. Als bei einer Party der Harts das Zauberfutter versehentlich mit französischer Pastete verwechselt wird, zeigen die Gäste ähnliche Reaktionen wie Friedwart. Jonathan vermutet Sucht erzeugende Beimengungen und ermittelt gegen den Hersteller.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland